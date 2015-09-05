Переворот в "ДНР": боевики объяснили отстранение Пургина

«Отставка Пургина не связана с принципиальными политическими противоречиями. Ее причины скорее организационного и аппаратного характера», - заявил так называемый руководитель "администрации" главаря "ДНР" Максим Лещенко сепаратистскому сайту ДАН.

По его словам, по решению Пургина, не согласованному с «депутатским» корпусом, главой аппарата «парламента» был назначен Алексей Александров, который «вместо аппаратной работы стал давить на депутатов, вмешиваться в политические и экономические процессы, часто вразрез с установками властей ДНР».

В связи с этим, по словам Лещенко, «депутаты» предложили уволить Александрова за превышение полномочий и деятельность, несовместимую с его должностью.

«Пургин на словах согласился, но обещание не выполнил. Естественно, после этого возникло недоверие "депутатов" к спикеру, что и привело к его отставке», — продолжил Лещенко.

Он категорически опроверг идею о том, что отставка так называемого председателя парламента могла быть вызвана его несогласием с Минским мирным процессом.

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Как сообщал УНИАН, вчера российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.