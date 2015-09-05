В Луцке после выступления умер участник "Пиккардийской терции" Иван Вощина

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло на концерте по случаю открытия после реконструкции стадиона «Авангард».

Перкуссионист «Пиккардийской терции» Вощина после выступления зашел в гримерку, где ему стало плохо.

Читайте такжеВ России умер известный актер Михаил Светин

Медикам «скорой помощи», которые сразу прибыли по вызову, не удалось спасти артиста.

По словам представителя оргкомитета концерта Екатерины Дулапчий, предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб.