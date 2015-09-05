В Луцке после выступления умер участник "Пиккардийской терции" Иван Вощина
22:19, 05 сентября 2015Общество
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В Луцке после выступления умер один из участников группы «Пикардийская терция» Иван Вощина.
Вощина умер сразу после выступления / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло на концерте по случаю открытия после реконструкции стадиона «Авангард».
Перкуссионист «Пиккардийской терции» Вощина после выступления зашел в гримерку, где ему стало плохо.
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Медикам «скорой помощи», которые сразу прибыли по вызову, не удалось спасти артиста.
По словам представителя оргкомитета концерта Екатерины Дулапчий, предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб.
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