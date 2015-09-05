В Запорожье на центральном пляже сгорело кафе
Пожар в кафе «Пятница» на Набережной магистрали (центральный пляж) в Орджоникидзевском районе города произошел сегодня в 10.00.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «Случайные свидетели позвонили в Службу спасения «101» и сообщили о пожаре. На место происшествия немедленно прибыло 7 единиц техники и 35 спасателей», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Житомире загорелся развлекательный центр (фото)Общая площадь возгорания составила около 100 кв. м. Горели деревянные конструкции, элементы отделки и технологическое оборудование заведения.
Через полчаса удалось ликвидировали открытое горение, после чего проводилась разборка и проливка конструкций с целью предотвращения повторных возгораний, отметили в ГСЧС.
Во время пожара никто не пострадал. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование, отметили в Госслужбе.