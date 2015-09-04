Коломойского рассмешили заявления Следственного комитета РФ об аресте его имущества : плохо работают, нашли не все

Бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский прокомментировал слова руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который накануне отчитался об аресте в аннексированном Крыму нескольких десятков объектов, которые якобы принадлежат компаниям бизнесмена.

"Они это имущество арестовывают в третий раз. Кто-то грабит награбленное, а они арестовывают арестованное", - прокомментировал ТСН.иа Игорь Коломойский.

"Все, что могу сказать: нужно работать активнее - нашли не все", - пошутил бизнесмен. Напомним, вчера Бастрыкин заявил, что на 71 объект недвижимости в Крыму и Севастополе, которые принадлежат компаниям, подконтрольным Игорю Коломойскому, наложен арест. В частности, речь идет об административных зданиях, помещениях, автозаправочных станциях и другой недвижимости.

Кроме того, согласно решению суда, арестовано офисное здание, расположенное в Москве на ул. Поварской, которая принадлежит российской фирме ЗАО "Элит-Холдинг" (соучредителем является И.Коломойский).

Российские силовики считают, что полученная в результате сдачи в аренду помещений этого здания прибыль может использоваться бизнесменом "для финансирования карательной операции на юго-востоке Украины".