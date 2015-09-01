Минкульт предложил 1 сентября сделать вход в музеи бесплатным для всех школьников

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, об этом вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко заявил сегодня во время осмотра вместе с учащейся молодежью экспозиции Национального музея истории Украины.

«1 сентября для школьников должен стать настоящим днем открытых дверей в музеях по всей стране», — сказал Кириленко.

Министр надеется, что музеи поддержат инициативу поддержки и содействия в посещении школьниками и студентами учреждений культуры, проведением соответствующих семинаров, лекций, экскурсий, увеличения количества дней бесплатного посещения, и тому подобное.

Как пример министр привел Национальный музей истории Украины, где едва ли не каждый день проходят образовательные мероприятия. По его словам, при снижении стоимости входного билета количество посетителей выросло примерно на треть, а доход от основной деятельности в сравнении с периодом прошлого года вырос на 70%.

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В День знаний Национальный музей истории Украины посетили более 600 учащихся боярской школы, лицея «Научная смена», медицинского лицея, школы № 25, гимназии № 48 и других школ Киева и Киевской области.