Сегодня впервые в школу пойдут более 400 тысяч детей

В целом, в первый класс пойдет на 38 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Министр образования и науки Сергей Квит называет это позитивным сдвигам в демографических процессах, сообщает ТСН.

Кроме того, украинские вузы примут 20,5 тыс. выпускников школ из Донетчины и Луганщины, а также 963 – из оккупированного Россией Крыма.

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Одновременно с 1 сентября учителям планируют повысить зарплаты, а студентам стационара – стипендии. Об этом еще в воскресенье заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

"Учитель без категории получит дополнительно 470 гривен. Учитель высшей категории получит дополнительно 605 гривен. Студенты высших учебных заведений I и ІІ категории будут дополнительно получать 112 гривен. Студенты, которые учатся в учебных заведениях III–IV категории, – 95 гривен", – уточнил глава правительства.