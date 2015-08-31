Попечительский совет может в ближайшее время решить судьбу детей, которых скрывает бизнесмен Евланчик

1 сентября состоится заседание Попечительского совета, решение которого может вернуть матери незаконно отобранных у нее сына и дочку.

Об этом УНИАН сообщила мать детей, гражданка Украины Марина Кутепова,которая сейчас ведет тяжелый бракоразводный процесс с миллионером Сергеем Евланчиком, отцом детей. Кроме того, Кутепова проинформировала, что Администрация Президента Украины взяла под свой контроль и поручила Прокуратуре разобраться в деле, в которой бизнесмен, имея российское гражданство, пытается незаконно вывезти детей в Россию.

«Уже 1 сентября состоится заседание Попечительского совета, решение которого может вернуть мне незаконно отобранных сына и дочь. Более того, после получения уведомления из Администрации Президента в ответ на мое обращение, я надеюсь уже в ближайшее время на законных основаниях обнять детей, которых я не видела почти полгода», - заявила Кутепова.

К тому же, мать, которая в судах пытается доказать свои законные права на детей, отмечает, что новый учебный год, особенно для их дочери, находится под угрозой полного срыва. «Пока неизвестно сможет ли моя дочь Жасмин начать новый учебный год в своей киевской школе. Директор учебного заведения сообщил, что, учитывая ситуацию в семье, администрация обязательно должна получить нотариально заверенное согласие обоих родителей относительно обучения ребенка и график личного посещения школы каждым из них. Я очень волнуюсь за дочь, потому что за действия отца она полностью изолирована от учебы и общения со своими друзьями»,- сообщила Марина Кутепова.

Также в очередной раз подчеркнула, что готова к компромиссу ради спокойствия дочери и сына и неоднократно предлагала отцу разделить воспитание детей поровну: 50% времени дети могут проводить с мамой и столько же с отцом. Но, подчеркнула Кутепова, мужчина никаких обоснованных доводов и разумных предложений не принимает, потому что его основная цель - оставить себе все имущество и состояние. По словам Марины, отец детей неоднократно заявлял, что «у кого дети – у того все имущество и состояние» и доказательством того, что отец любым способом пытается «затянуть дело» и его совсем не интересует судьба дочери и сына, абсурдное исковое заявление Сергея Евланчика с требованием «обязать мать, Марину Кутепову, видеться с детьми» при том, что он их прячет.

«Как настоящая украинская женщина, я много лет оберегала семью, счастье и спокойствие детей, пытаясь решить все семейные проблемы без ссор и огласки. Но, то что происходит сейчас, тот ужас, в который превратил жизнь семьи Сергей Евланчик, заставил меня «вынести сор из избы» и обратиться за помощью. Весь мир уже знает, что Украина - не Россия и украинцы всегда поддерживают друг друга, особенно в сложных ситуациях. Я благодарю всех за ту огромную волну поддержки, которая делает меня еще сильнее в борьбе за своих детей. Я не остановлюсь и не позволю вывезти детей в Россию, ведь вернуть их оттуда никакой в мире суд не сможет. Поэтому я очень надеюсь на справедливое решение Попечительского совета 1 сентября», - акцентировала Марина Кутепова.

На сегодняшний день известно, что дочь Жасмин и сын Никита находятся в Киеве, но отец продолжает прятать детей от матери и она до сих пор лишена возможности видеть детей.

Как сообщал УНИАН, гражданин России, владелец компании «Укрпродукт Групп» Сергей Евланчик похитил детей у своей жены - украинки. Это произошло после того, как в марте 2015 года жена, Марина Кутепова сообщила мужу о своем намерении развестись из-за его постоянных измен. Кроме того, он выбросил ее вещи из квартиры, поменял входные замки и забрал все документы, в том числе свидетельства о рождении детей. На помощь Марине пришел ее старый друг, известный в Украине человек – Александр Шовковский.

По факту всех вышеуказанных преступлений, супруга бизнесмена подала заявление в милицию. После того, как с помощью правоохранителей Кутеповой удалось попасть в квартиру, выяснилось, что муж украл детей, в том числе 7-летнюю дочь Жасмин. Более того, благодаря общим знакомым, мать узнала, что отец с помощью психологов и экстрасенсов вселяет в детей мысль, что «мамы больше нет», лишил их любых средств связи, полностью изолировал от общения, даже с друзьями, и пытается вывезти детей в Россию.

Во время пресс-конференции в августе этого года Марина Кутепова обратилась к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, потому что ее неоднократные обращения в Печерский, Голосеевский, Святошинский районные управления милиции, Опекунский совет с заявлениями установить местонахождение дочери должного результата не дали, также как и не расследовалось заявление о нанесении ей охранником мужа телесных повреждений в августе этого года.