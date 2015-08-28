Британия: украинца обвиняют в планировании нападения на посольство РФ - ВВС

Об этом он заявил в пятницу в Центральном уголовном суде, где его спрашивали о согласии или несогласии с предъявленным обвинением, сообщает ВВС Украина.

Вадим Безкоровайный принимал участие в слушаниях через систему видеосвязи. Как и на предыдущем заседании, он был в желто-синей одежде.

Господина Бескоровайного, 33-летнего жителя английского города Лутон, обвиняют в подготовке террористического акта согласно статье 5 Закона о борьбе с терроризмом.

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В частности, прокуратура обвиняет украинца в том, что в период с 27 января 2014 по 15 марта 2014 он планировал нападение на российское посольство в Лондоне.

В посольстве Украины в Лондоне сказали, что Вадим Безкоровайный не обращался к ним за консульской помощью.

5 июня в уголовном суде в Олд-Бейли состоялось предварительное заседание по этому делу.

Рассмотрение дела по существу должно начаться 2 ноября в Центральном уголовном суде.

Как ожидается, рассмотрение будет длиться 3-4 недели.