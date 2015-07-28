ГПУ объявит о подозрении в совершении преступлений в отношении Савченко

Принято решение сообщить о подозрении всем лицам – как гражданам Украины, так и РФ - о совершении преступлений в отношении украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Виктор Шокин сегодня на брифинге в Киеве.

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«Вы знаете о Надежде Савченко, знаете, что ее незаконно задержали и арестовали, судят и т. д.», - отметил он.

«В связи с этим принято решение сообщить о подозрении всем лицам гражданам как Украины, так и РФ о совершении преступлений в отношении Надежды Савченко», - добавил Шокин.

«На сегодняшний день подозрения есть, и они будут представлены», - уверил генпрокурор.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ её обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

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Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено для рассмотрения по сути в Донецкий горсуд Ростовской области.

16 июля Савченко обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка. Савченко отметила, что проведение суда в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе опасно для неё, её адвокатов и семьи.

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.