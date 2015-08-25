С сегодняшнего дня в Одессе фактически ликвидировали ГАИ - Шкиряк

В Одессе с сегодняшнего дня ГАИ фактически ликвидирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в прямом эфире одного из одесских каналов заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его словам, это напрямую связано с началом функционирования в городе новой патрульной полиции.

«Уже с 22.00 новые полицейские заступят на круглосуточную вахту. Они объединяют в себе функции патрульно-постовой службы и ГАИ. То есть, следят за правопорядком, как на улицах города, так и на автодорогах», - сказал Шкиряк.

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Он добавил, что данное нововведение касается пока только областного центра, в районах области в настоящее время продолжает действовать прежняя система, которая в ближайшем будущем также будет реорганизована.

Шкиряк акцентировал, что продолжается ликвидация старой коррумпированной правоохранительной системы, а вместе с ней и увольнение из органов внутренних дел запятнавших честь мундира.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков приняли присягу около 400 патрульных полицейских.