В Симферополе за возложение цветов к памятнику Шевченко задержали украинских активистов

Об этом изданию Крым.Реалии сообщил их соратник, также представитель Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев.

По его словам, задержанных отвезли в центральное РОВД Симферополя.

«Максим и Леонид не родственники, они просто однофамильцы. Задержали их за нарушение правил проведения мероприятия. Хотя там никаких мероприятий не было, они абсолютно независимо друг от друга принесли и возложили цветы к памятнику Шевченко и в этот момент их задержали», – сказал Шукурджиев.

Другими подробностями он не располагает. Комментарии правоохранителей Крыма по данному поводу отсутствуют.

Как сообщали Крым.Реалии ранее, 24 августа в Симферополе сотрудникам украинского телеканала «Интер», проводивших видеосъемку у памятника Шевченко в Симферополе, устроили проверку в полиции.

Ранее также сообщалось, что в Симферополе неизвестные разорвали букет цветов, возложенный к памятнику Тараса Шевченко в честь Дня Государственного флага Украины в минувшие выходные.