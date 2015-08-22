Пограничники зафиксировали российский вертолет на админгранице Херсонщины с Крымом

Пограничники зафиксировали пролет российского вертолета Ми-8 на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной территории АР Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Пограничники заметили пролет одного БПЛА и российского вертолета Ми-8 на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной территории АР Крым», - рассказал он.

Мотузяник также сообщил, что в пределах Донецкой и Луганской областей пограничные наряды и подразделения ВСУ зафиксировали полет 4 беспилотников врага.