Пограничники зафиксировали российский вертолет на админгранице Херсонщины с Крымом
Пограничники заметили пролет одного БПЛА и российского вертолета Ми-8.
Пограничники зафиксировали пролет российского вертолета Ми-8 на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной территории АР Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«Пограничники заметили пролет одного БПЛА и российского вертолета Ми-8 на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной территории АР Крым», - рассказал он.
Мотузяник также сообщил, что в пределах Донецкой и Луганской областей пограничные наряды и подразделения ВСУ зафиксировали полет 4 беспилотников врага.