Неидентифицированный вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины на Луганщине
13:06, 12 апреля 2015Война
3202 0
Неизвестный вертолет Ми-8, предположительно, российский, нарушил воздушное пространство Украины вблизи населенного пункта Станично-Луганское Луганской области.
Неизвестный Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины / wikipedia.org
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины за 10 апреля.
"В районе н.п. Станично-Луганское (Луганская обл.) пограничным нарядом обнаружен полет вертолета Ми-8, вероятно ВС РФ, который нарушил воздушное пространство Украины и затем вылетел в обратном направлении. По данному факту проводится расследование", - сказано в сообщении.
Читайте такжеВ районе Мариуполя за сутки зафиксировали 20 беспилотников боевиковНапомним, также пограничники ежедневно фиксируют воздушную разведку, осуществляемую на территории Украины беспилотными летательными аппаратами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter