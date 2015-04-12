Неидентифицированный вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины на Луганщине

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины за 10 апреля.

"В районе н.п. Станично-Луганское (Луганская обл.) пограничным нарядом обнаружен полет вертолета Ми-8, вероятно ВС РФ, который нарушил воздушное пространство Украины и затем вылетел в обратном направлении. По данному факту проводится расследование", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ районе Мариуполя за сутки зафиксировали 20 беспилотников боевиковНапомним, также пограничники ежедневно фиксируют воздушную разведку, осуществляемую на территории Украины беспилотными летательными аппаратами.