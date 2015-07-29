Украинских пограничников научат стрелять из минометов

19:25, 29 июля 2015
Война
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Украинские пограничники начали подготовку минометных расчетов, которые будут действовать в составе пограничных комендатур быстрого реагирования.

УНИАН

Об этом сообщает Госпогранслужба на своем сайте.

"Данное направление подготовки персонала никогда не был присущим пограничникам, однако требование времени заставляет охранников границы внедрять новые подходы. В настоящее время подготовка минометчиков, как офицерского состава, так и младшего персонала происходит на базе учебных заведений Госпогранслужбы и ВСУ", - говорится в сообщении.

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В ведомстве сообщили, что в Черкасской области уже проводится подготовка младшего персонала минометной залога. На курсы привлекли более 40 военнослужащих.

Кроме того, в данном направлении происходит подготовка и офицеров пограничного ведомства, которые впоследствии возглавятминометные подразделения.

"Всего подготовку в настоящее время проходят 11 офицеров-пограничников. Они учатся не только артиллерийскому делу, но и умению управлять минометными подразделениями. В частности, обучение включает в себя управление огнем и действия минометных расчетов и подразделений, а также тактику артиллерийских подразделений и тому подобное. Кроме теоретических умений пограничники будут учиться и меткости в стрельбе во время практических занятий на полевом учебном центре", - сообщает Госпогранслужба.

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