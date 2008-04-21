В Виннице открыли ”Ледовый клуб”

В Виннице открылся спортивно-развлекательный ледовый комплекс "Ледовый клуб".

Как передает корреспондент УНИАН, клуб разместился в Центральном парке им. Горького общей площадью катка 1500 квартир г. Клуб вмещает 382 зрительских места и 200 – для катания на коньках. Спортивно-развлекательный ледовый комплекс будет работать ежедневно с 8 до 23 часов, стоимость детского билета на 1 час катания будет составлять 20-30 грн., взрослого – 30-40 грн. (включая прокат коньков). По словам руководства клуба, стоимость одного часа развлечений будет зависеть от дня посещения (будний или выходной).

Кроме того, в "Ледовом клубе" будут проходить спортивные мероприятия. Уже сегодня проводится набор в группы хоккея и фигурного катания. "Учебу будут проводить профессиональные инструкторы, фигуристы и спортсмены международного уровня", - заверяют руководители клуба. Также здесь будут проходить профессиональные тренировки хоккеистов и фигуристов. Тренировка и учеба будут проводиться с 8 до 10 часа утра. Кроме того, в клубе в ближайшее время откроется кафе для посетителей.

Инвестором строительства спортивно-развлекательный ледовый комплекс "Ледовый клуб" выступила компания "Галактика отдыха". В целом в проект было инвестировано свыше 12 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2007 года исполнительный комитет Винницкого городского совета признал ООО "Галактика развлечений" (Винница) победителем конкурса на право аренды спортивной арены площадью 0,21 га под ледовый каток в Центральном городском парке культуры и отдыха имени М.Горького.