Путин скрывает, где он останавливается в аннексированном Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, он не стал отвечать на соответствующий вопрос журналистов.

«Секрет», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин прибыл в Крым 17 августа, где провел несколько совещаний.

Сегодня, 18 августа, Путин принял участие в одной из экспедиций Русского географического общества по обследованию античных кораблей, в частности, опускался в батискафе в воды Чёрного моря.

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19 августа, по информации пресс-службы Кремля, Путин посетит Малахов курган и кадетское училище в Севастополе.

Президент Украины ПетрПорошенко заявил, что приезд Путина в Крым без согласования с властями Украины является вызовом для цивилизованного мира и продолжением сценария нагнетания ситуации, реализуемого российскими военными и их наемниками на Донбассе.