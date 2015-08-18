Пентагон ожидает от Обамы согласия на предоставление Украине новых контрбатарейных радаров - СМИ

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников.

Издание отмечает, что Администрация президента США продолжает отвергать возможность предоставления Украине летального вооружения, и что даже ранее обещанная нелетальна помощь не всегда поступает в Украину.

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В июле Пентагон рассматривал возможность передачи Украине контрбатарейных радарных систем AN/TPQ-36 и 37. Указанные системы помогут украинским войскам эффективнее осуществлять наблюдение за подконтрольными боевикам территориями Донбасса, а также определять источники исходного артиллерийского огня при обстрелах боевиками украинских позиций.

В издании уверяют, что, согласно информации, предоставленной американскими военными чиновниками, радарные системы готовы к отправке в Украину.

Также американские военные готовы провести обучение украинских бойцов по применению этих систем, но Пентагон до сих пор не получил разрешения из Вашингтона.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Сенат Конгресса США одобрил законопроект о расходах на оборону, который, среди прочего, предлагает предоставить Украине военной помощи на сумму 300 млн долларов.

Украина неоднократно призывала США предоставить ей летальное вооружение.

Однако в Белом доме заявляют, что решение о возможных поставках в Украину летального вооружения до сих пор не принято.