Задержан боевик "МВД ДНР" по кличке "Ниндзя", который планировал теракты в Краматорске (фото, видео)

В Краматорске Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала боевика "ДНР", который планировал совершение терактов в городе.

Как сообщается на сайте СБУ, террорист по кличке "Ниндзя" в апреле-июле 2014 года участвовал в захвате помещений органов власти и местного самоуправления. Также злоумышленник является членом террористической группировки "МВД ДНР", в составе которой участвовал в вооруженном противостоянии с украинскими подразделениями.

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По заданию главарей "ДНР" террорист в июле 2015 года прибыл в Краматорск. Он пытался создать террористическую сеть для осуществления диверсий – выискивал сепаратистски настроенных лиц из числа жителей Краматорска и населенных пунктов Славянского района, наблюдал за местами дислокации подразделений ВС Украины и объектами инфраструктуры региона.

Кроме того, сообщается, что во время обыска по месту жительства злоумышленника были изъяты четыре самодельных взрывных устройства, снаряженные металлическими поражающими элементами (общим весом почти 4 кг), граната "Ф-1", бронежилет, гладкоствольное ружье и холодное оружие.

Продолжаются неотложные следственные действия, отметили в СБУ.