В одном из баров Одессы произошла массовая драка с участием людей в балаклавах, 2 человека госпитализированы
10:49, 18 августа 2015Общество
2183
В Приморском районе Одессы, в одном из баров, произошла массовая драка с участием людей в балаклавах, 2 человека госпитализированы.
Одна из сторон на помощь вызвала людей в камуфляжной форме и балаклавах / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в ночь на 18 августа в милицию поступило сообщение, что в одном из баров Одессы между двумя компаниями возникла конфликтная ситуация.
Читайте такжеМоскаль пригрозил отправлять в военкоматы всех, кто будет ходить в балаклаве (видео)
«Одна из сторон на помощь вызвала людей в камуфляжной форме и балаклавах. В результате столкновения 2 человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в отделе.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского райотдела милиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter