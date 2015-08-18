В одном из баров Одессы произошла массовая драка с участием людей в балаклавах, 2 человека госпитализированы

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в ночь на 18 августа в милицию поступило сообщение, что в одном из баров Одессы между двумя компаниями возникла конфликтная ситуация.

Читайте такжеМоскаль пригрозил отправлять в военкоматы всех, кто будет ходить в балаклаве (видео)

«Одна из сторон на помощь вызвала людей в камуфляжной форме и балаклавах. В результате столкновения 2 человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в отделе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского райотдела милиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.