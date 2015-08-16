Яценюк: На энергетическую модернизацию дома ежемесячно почти 7 тысяч семей получают кредиты от государства

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал в «10 минутах» в воскресенье, 16 августа, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Время отапливать атмосферу ушло в прошлое. Сейчас нам необходимо предпринять конкретные и действенные шаги для того, чтобы как можно меньше использовать газа, электрической энергии и других видов топлива», - отметил глава правительства.

Система отопления в Украине построена еще в советские времена, это касается и домов. «Это старые постсоветские проекты. И для того, чтобы мы потребляли меньше газа и меньше энергии, в первую очередь необходимо провести энергетическую модернизацию», - отметил премьер. Для этого прежде всего надо поменять котлы. «Котлы, которые много потребляют газа, котлы, которые плохо обогревают жилище, и котлы, благодаря которым счета приходят очень большие за объемы потребленного природного газа», - подчеркнул Яценюк.

Правительство приняло несколько решений по этому поводу. «Первое решение - это то, что если вы хотите поменять котел в своем доме, вы можете прийти в государственный банк Ощадбанка или в Укргазбанк, получить кредит, и государство компенсирует вам 20% от стоимости такого котла сразу», - сообщил премьер-министр.

Также украинцы смогут получить компенсацию от государства на утепление дома в размере 30%. «Вы получили кредит - государство вам сразу компенсировала 30% на то, чтобы поменять окна, на то, чтобы сделать ваш дом теплее. И соответственно вы будете меньше использовать энергии и меньше платить по счету за жилищно-коммунальные услуги», - отметил Яценюк.

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По словам премьера, одной из самых больших проблем в настоящее время является многоквартирные дома. Для них Правительство предложило еще один вариант кредита.

«Вы собираете всех жителей вашего многоквартирного дома, создаете ОСМД - объединение совладельцев многоквартирного дома. Принимаете решение по утеплению всего дома. Идете в Ощадбанк или в Укргазбанк, и государство компенсирует вам 40%», - сообщил Яценюк.

Более того, если решение заменить котел или утеплить свой дом или квартиру примут лица, которым назначены субсидии, они получают компенсацию 70%. «То есть, тот человек, которому назначена субсидия, может обратиться в Ощадбанк или в Укргазбанк и получить 70% компенсации от государства на приобретение или котла, или материалов для утепления своей квартиры или дома», - пояснил глава правительства.

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По процентным ставкам на кредиты в украинских банках, Яценюк отметил, что Правительство пошло на сотрудничество с органами местного самоуправления: «Уже 5 областей и 12 городов, например, Львов, подписали программы и возмещают процентную ставку для тех граждан, которые пошли в банк, получили компенсацию от государства на приобретение котла или на модернизацию своего жилья, и дополнительно получают из местных бюджетов компенсацию и возмещение по процентным ставкам на кредиты, полученные исключительно на энергомодернизацию».

Глава Правительства напомнил, что любая реальная реформа или реальные изменения довольно скептически воспринимаются на первом этапе. Так было и с программой по кредитам на энергоэффективность. «Мы начинали с того, что в течение месяца максимум выдавали 100-140 кредитов. Сейчас эта цифра дошла до 7 тысяч кредитов каждый месяц, и она постоянно растет», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН ранее, в еженедельной программе "10 минут с Премьер-министром" Арсений Яценюк также отметил, что до конца года субсидии получат 4,5 млн украинских семей.