Московские грезы украинских беглецов

Революция в Киеве, последующая российская оккупация Крыма и война на Донбассе изменили судьбы миллионов граждан Украины. Тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома и разъехаться в разных направлениях: кто-то в мирные украинские города, а кто-то решил попытать счастья в России.

Среди почти миллиона украинских беженцев в России есть небольшая, но самая богатая и когда-то всесильная группа – бывшие руководители Украины. Большинство из них припеваючи живут в Москве и ни в чем себе не отказывает. Они не могут позволить себе только одного – вернуться на Родину. Большинству из них в Украине грозят серьезные уголовные наказания, в том числе, пожизненное лишение свободы.

Многие из них испытывают беспощадную ностальгию по Родине и вынашивают планы возвращения в украинскую политику. Что, собственно, не удивительно – в российской столице много толстосумов, но власть абсолютно недоступна. В этом плане бегство и эмиграция должны научить, что хозяином можно быть только у себя дома, а в России они никогда не будут иметь никакого политического веса и влияния. Естественно, вернуться беглецы хотят в Киев, а не в родные Донецк и Луганск, где по их вине бегают вооруженные до зубов орки и гибнут люди.

Недавно в Москве о своих политических амбициях уже успела заявить разыскиваемая в Украине троица Азаров-Олейник-Марков. Они прорекламировали комитет «спасения Украины» (очевидно, от самих украинцев) и призвали к массовым беспорядкам, чтобы вернуться во власть. Однако с момента широкого анонса своих планов комитет отметился только потерей одного своего бойца на итальянском курорте. Игоря Маркова с российским и украинским паспортами задержала полиция Италии, и он пробудет под арестом 40 суток. До решения вопроса об экстрадиции.

Вернуться на «белом коне» или российском танке подумывают и другие (в прошлом уважаемые в Украине) лица. Например, экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, по некоторым данным, сейчас сосредоточился на работе зарегистрированного в Симферополе «благотворительного Фонда юго-восток». Эта организация заявляет своей целью оказание «гуманитарной помощи» Донбассу и содействие бывшим сотрудникам силовых структур. Между тем, поговаривают, что в ближайшем будущем Захарченко хотел бы создать в Украине (и, естественно, возглавить) лояльную Кремлю политическую партию.

Схожие планы и у подрабатывающего экспертом по Украине бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова. На данный момент он называет себя председателем Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы», но останавливаться на достигнутом не намерен. Источники прямо отмечают - Арбузов хочет вернуться в политику и для этого может создать или, для упрощения процесса, купить партию. Его команда уже подумывает о проведении информационной кампании по публичному позиционированию босса в Украине.

Не далеко от вышеупомянутых ушел и экс-председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко. Амбиций, как говорится, выше крыши: в том числе, и участие в ближайших президентских выборах. Как говорят источники, для начала планируется создать в Украине партию и уже сейчас созывается группа политтехнологов для формирования имиджа «всеукраинского политика-технократа». Справедливости ради, в этой команде понимают, что образ пророссийской партии будет вредить, и намерены максимально дистанцироваться от этой парадигмы.

На этом список скрывающихся в России в прошлом высокопоставленных беглецов не заканчивается. Сложно забыть любителя золотого батона и защитника страусов бывшего президента Виктора Януковича. Он вместе с сыном Александром сосредоточился на бизнесе. В шикарном офисе московском Одинцово на Семью продолжают работать десятки человек, курирующих украинские активы.

Зная места, в белокаменной можно встретить «управляющего делами» Януковича-младшего Сергея Курченко, бывшего главу администрации Андрея Клюева, вице-премьера Владимира Сивковича и многих одиозных нардепов-регионалов. Некоторые из них с удовольствием поливают Украину грязью на местных федеральных каналах.

Любопытно, что в Кремле реально раздумывают, как консолидировать и скоординировать элитных украинских мигрантов для борьбы с «киевской хунтой». Считается, что в Украине, на фоне войны и падения уровня жизни, возникнет запрос на альтернативные политические силы. И тут можно будет высадить «московский десант» с подзабытыми для украинцев лицами, который будет проводить лояльную прокремлевскую политику.

Роман Цимбалюк