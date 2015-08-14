Турчинов осмотрел новые украинские БТРы: Эта боевая машина лучше российских аналогов (фотогалерея)

"Выпускать лучшую технику, чем у ватников, - этого для нас мало. Мы ставим более амбициозные задачи перед нашим оборонпромом: выпускать военную технику и оружие, которая должна быть одной из лучших в мире!", - сказал Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, на технику производства украинского оборонпрома постоянно растет спрос, в частности, на эти конкретные машины.

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Как отметил секретарь СНБО, в начале производства бронетранспортер был оснащен деталями и двигателями российского производства.

"Сегодня, когда мы разорвали военную кооперацию с агрессором, у этой машины нет ни одной детали российского производства. Все производится в Украине, начиная от корпуса, который сваривается прямо на бронетанковом заводе, заканчивая мелкими деталями", - подчеркнул он.

Турчинов добавил, что единственная импортная деталь - это двигатель Deutz или Mercedes.

"Поэтому сегодня в Украине на двигателях Mercedes ездят не только олигархи, но и наши военные", - сказал он.

Боевой модуль машины имеет на вооружении 30-миллиметровую скорострельную пушку, пулемет, АГС и две противотанковые ракеты: "Это значительно лучше, чем боевое обеспечение соответствующей техники российского производства. Это модуль исключительно сделан от начала и до конца нашими производителями. Все оружие, которое в нем используется, - это украинское оружие".