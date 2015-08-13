Российские фармкомпании начали проводить поставки лекарств на Донбасс в обход Украины

Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, поставки лекарств из России на оккупированные территории Донбасса выросли при постоянном объеме поставок лекарств в Украину (около 21 млн долларов).

По словам аналитиков, процент поступлений в так называемые «ЛНР» и «ДНР» увеличился за первое полугодие до показателя 43% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК.ру

Они считают, что причиной роста могут быть прямые поставки лекарств дистрибьюторами в аптеки Донетчины и Луганщины, в связи с тем, что МОН Украины отказалось поставлять медикаменты на оккупированные территории Донбасса.

Раньше основными получателями лекарств были киевские и днепропетровские дистрибьюторы, однако в этом году появились многочисленные другие компании по юридическим адресам в Донецке.

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RNC Pharma добавляет, что за первое полугодие значительную долю рынка захватили ростовские дистрибьюторы, которые напрямую без посредников поставляют лекарства на Донбасс.

Как отмечает источник в компании-поставщику медицинской продукции, провоз в «ДНР» и «ЛНВ» жестко контролируются российской стороной.

Согласно данным украинской аналитической компании Proxima Research, объем продаж медицинской продукции в реальном выражении уменьшился на 54% в Донецкой области и на 70% в Луганской. Изменился и ассортимент товаров. Если раньше это были препараты от различных заболеваний, то сейчас чаще всего покупают успокаивающие, обезболивающие препараты, бинты и шприцы.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали каналпоставки лекарственных средств террористам на оккупированную территорию Донецкой области. Согласно изъятым товарно-транспортными накладными, лекарства направлялись в Донецк, Макеевку и Шахтерск. По оперативной информации, большая часть медикаментов поступала непосредственно к незаконных вооруженных формирований боевиков, остальные реализовывалась по максимально завышенным ценам местным жителям.