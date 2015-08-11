Семьям погибших участников АТО выплачено более 465 миллионов гривень

Об этом заместитель министра обороны-руководитель аппарата министерства Петр Мехед. "Семьям погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины - участников АТО в этом году выплачено свыше 465 млн грн единовременной денежной помощи. Более 105 млн грн помощи участники АТО получили в связи с ранениями и инвалидностью", - сказал заместитель министра.

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По словам Петра Мехеда, на подписи у президента Петра Порошенко находится закон об увеличении единовременного пособия в случае смерти или инвалидности военнослужащих, при этом предусмотрено повышение соответствующих выплат на 50%.