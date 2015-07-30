Бюджетникам-участникам АТО повысили зарплату на 50%

Как подчеркивается в постановлении правительства №522, единственным условием повышения зарплаты должно стать документальное подтверждение участия гражданина в АТО.

Кроме того, Кабмин рекомендовал субъектам хозяйствования предусмотреть норму о повышении зарплат в коллективных договорах.

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Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал постановление об использовании госсредств на покупку жилья для участников АТО и военнослужащих. Согласно постановлению, Кабинет министров выделил 1 млрд грн на покупку жилья для участников антитеррористической операции и военнослужащих, что позволяет построить и получить более 3 тыс. квартир.