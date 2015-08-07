Исламисты захватили десятки христиан на западе Сирии - BBC

Как сообщает ВВС Украина, джихадисты похитили по меньшей мере 230 человек, по меньшей мере 60 из которых являются христианами, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании.

Община ассирийцев в Швеции сообщает, что боевики захватили около 100 семей.

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Раньше много христиан из северных районов Сирии, контролируемых "Исламским государством", сбежали от джихадистов в Эль-Карьятейн.

"Исламское государство" обычно после захвата территорий требует от местных христиан принять ислам под угрозой смерти.

Джихадисты утверждают, что они стремятся распространению "чистого ислама". Члены группировки ранее принесли клятву полностью очистить регион от неверных, атакуя в первую очередь христиан, а также представителей других религиозных меньшинств.

В феврале сообщалось о захвате исламистами около 200 христиан во время налетов на деревни вблизи города Тал Тамр в сирийской провинции Хасеке.