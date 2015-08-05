Боевики "Исламского государства" опубликовали видео с угрозами в адрес Меркель

Об этом со ссылкой на немецкое издание Die Welt пишет Европейская правда.

Как отмечается, это впервые джихадисты выпустили ролик на немецком языке.

В видео, которое длится 5,5 минут, можно опознать террористов немецкого и австрийского происхождения.

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"Братья и сестры, вы или останетесь здесь, или поведете джихад на Германию и Австрию. Вам не нужно делать много...", - призывает исламист на видео.

Кроме того, в ролике присутствуют угрозы в адрес Ангелы Меркель, которой обещают отомстить за убийства мусульман в Афганистане.

"Меркель, ты грязная с***а! Мы отомстим за оскорбление пророка, мы отомстим за кровь мусульман в Афганистане, которая на твоих руках" - угрожают джихадисты.