Через 7 лет Индия обгонит Китай по количеству населения - ООН

Такие прогнозы обнародовала организация Объединенных Наций, согласно которым, Индия оставит позади Китай, которому прогнозировали наибольшее количество населения, пишет The Telegraph.

В настоящее время Китай – наиболее населенная страна, жители которой составляют 19% мирового населения. Однако количество жителей Индии неуклонно приближается к 18%. Уже в 2022 году, по прогнозам экспертов, обе страны будут иметь население более 1,4 миллиарда, однако Индия будет впереди.

К 2030 году в Индии будет проживать 1,5 миллиарда человек, в то время, как прирост населения в Китае начнет падать, что будет вызвано политикой государства, которая позволяет иметь не более одного ребенка. Однако неконтролируемая рождаемость в бедных странах приведет к тому, что в 2050 году общая численность населения Земли составит 9,7 миллиардов человек и 11,2 миллиарда к 2100 году.

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В ближайшие 35 лет наибольший прирост населения ожидается в бедных странах: Эфиопии, Нигерии, Демократической республике Конго, Индии, Уганде, Танзании.

Уже в 2050 году население Нигерии станет больше США. В общем, Анголе, Бурунди, Демократической Республике Конго, Малави, Мали, Нигеру, Сомали, Уганде, Танзании и Замбии прогнозируют рост населения в пять раз-до 2100 года.