Через 7 лет Индия обгонит Китай по количеству населения - ООН
Уже в 2022 году наиболее густонаселенной страной мира станет Индия, где будет проживать более 1,4 миллиарда человек.
Такие прогнозы обнародовала организация Объединенных Наций, согласно которым, Индия оставит позади Китай, которому прогнозировали наибольшее количество населения, пишет The Telegraph.
В настоящее время Китай – наиболее населенная страна, жители которой составляют 19% мирового населения. Однако количество жителей Индии неуклонно приближается к 18%. Уже в 2022 году, по прогнозам экспертов, обе страны будут иметь население более 1,4 миллиарда, однако Индия будет впереди.
К 2030 году в Индии будет проживать 1,5 миллиарда человек, в то время, как прирост населения в Китае начнет падать, что будет вызвано политикой государства, которая позволяет иметь не более одного ребенка. Однако неконтролируемая рождаемость в бедных странах приведет к тому, что в 2050 году общая численность населения Земли составит 9,7 миллиардов человек и 11,2 миллиарда к 2100 году.
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В ближайшие 35 лет наибольший прирост населения ожидается в бедных странах: Эфиопии, Нигерии, Демократической республике Конго, Индии, Уганде, Танзании.
Уже в 2050 году население Нигерии станет больше США. В общем, Анголе, Бурунди, Демократической Республике Конго, Малави, Мали, Нигеру, Сомали, Уганде, Танзании и Замбии прогнозируют рост населения в пять раз-до 2100 года.