Завтра на Земле можно будет увидеть "голубую Луну"

Как пишет Business Insider, 31 июля произойдет второе полнолуние в этом месяце - такое событие случается один раз в 2,7 года.

Обычно за один год происходит 12 полнолуний - по одному на каждый месяц. Однако в некоторые годы, в том числе и в 2015, полнолуний тринадцать. Одно из этих "лишних" полнолуний и называется "голубая Луна".

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Лунный месяц длится 29,530589 земных суток, что короче всех земных месяцев, за исключением февраля. Это несоответствие и приводит к появлению "лишнего" тринадцатого полнолуния в некоторые годы.

Название "голубая Луна" происходит из английского термина "Blue Moon" и соответствующего идиоматического выражения "Once in a Blue Moon", что означает "очень редко".