ГПУ подозревает семь российских чиновников в преступлениях против Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального прокурора Украины Юрий Столярчук заявил на брифинге.

Он отметил, что следствие пришло к процессуальному выводу о том, что "мы имеем основания сообщить целому ряду должностных лиц РФ о подозрении в совершении тех или иных уголовных преступлений в отношении Надежды Савченко".

Столярчук отметил, что ГПУ официально обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы она предоставила правовую помощь, согласно которой подозреваемые должны быть уведомлены о подозрении.

Читайте такжеАдвокат Савченко не исключает, что российский суд вынесет его подзащитной максимальный приговор

Он отметил, что среди этих семи человек - двое "даже высокопоставленных должностных лиц РФ". По словам Столярчука, также среди подозреваемых есть "работники следственного подразделения, следственного комитета РФ, которые незаконно, по нашему мнению, и этому есть подтверждение, задерживали, удерживали ее под стражей абсолютно безосновательно".

"Это три работника суда РФ, которые каждый раз поочередно без всяких оснований" принимали решение о содержании Савченко под стражей, добавил заместитель генпрокурора.

Он также отметил, что среди подозреваемых есть "чиновник Министерства иностранных дел Российской Федерации", который умышленно не предпринял никаких шагов по освобождению Савченко, в том числе и после приобретения ею статуса члена делегации ПАСЕ от Украины.

По словам Столярчука, седьмой субъект, в отношении которого есть подозрение, - это "гражданин РФ, который непосредственно участвовал в ее незаконном задержании, незаконном перемещении за границу".

Столярчук отметил, что на этом досудебное расследование не заканчивается.

Он также сообщил, что ГПУ направит обращение в Министерство иностранных дел Украины относительно содействия в этом вопросе в полном соответствии с международными договоренностями.

Читайте такжеГПУ объявит о подозрении в совершении преступлений в отношении Савченко

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве.

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.