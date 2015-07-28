Есть все основания отождествлять Владимирово крещение с сознательным европейским выбором - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по случаю памяти князя Киевского Владимира Великого.

"Есть все основания отождествлять крещения Владимира с сознательным европейским выбором. И это главное, что я хотел бы сегодня сказать. В течение тысячелетия Украинцы боролись за право на собственную идентичность, независимость, европейский вектор развития. Сегодня мы возвращаемся в Европу как в родной дом. Борьба против российской агрессии - это битва за Украину, но в то же время, это борьба на Востоке континента и за Европу, по ее фундаментальные ценности", - отметил он.

Читайте такжеПорошенко уверяет, что государство не будет давить на процесс создания единой церкви

Порошенко также отметил, что "сегодня, когда наше государство мужественно борется против внешней агрессии, решает внутренние проблемы нам особенно нужно гражданское единство ради мира, свободы и достойного будущего".

"Убежден, что путь к развитию сильного, экономически мощного, демократического европейского государства, мы пройдем с уверенностью и твердой верой. И пусть на этом пути с нами будет смелость и дальновидность Владимира Великого - создателя нашего государства, что окрестил наших предков в водах Почайны и Днепра, который для нас является святой рекой, будто Иордан. И кстати Киев не зря называли вторым Иерусалимом", - добавил глава государства.

Читайте такжеПорошенко поклонился чудотворным иконам Богородицы в Киево-Печерской лавре

Как сообщал УНИАН, в Киеве проходят мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины и 1000-летие кончины Святого Равноапостольного Князя Киевского Владимира Великого - создателя средневекового европейского государства, крестителя Руси-Украины.

Ранее утром президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном молебне по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины и 1000-летие кончины князя Киевского Владимира Великого.

Службу отправил Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.