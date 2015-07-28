Завтра температура будет колебаться по Украине от осенних +12 до жарких +37

На остальной территории ожидается 22-28 градусов тепла. На юге и востоке 27-33, а в западных областях преимущественно 16-25 градусов тепла. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, только в западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает «Оpogode».

В западной части местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем ​​16-25, местами 12-15 градусов тепла.

В северных областях преимущественно сухо, вечером ожидаются местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​24-30 градусов тепла.

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В центральной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 13-18, днем ​​29-35 градусов тепла.

В восточных областях осадков не ожидается, лишь ночью на Луганщине возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем ​​28-34 градуса тепла.

В южной части - сухо и жарко. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем ​​30-35, местами до 37 градусов тепла.

В Киеве будет преобладать сухая погода, лишь вечером местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем ​​26-28 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.