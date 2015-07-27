Завтра грозы и шквалы немного остудят Украину после сильнейшей жары
Во вторник, 28 июля, сильная жара удержится в восточных областях и в южной части, ожидается 30-36 градусов тепла.
На остальной территории температура воздуха понизится до 23-28 градусов тепла. В большинстве областей пройдут кратковременные грозовые дожди, однако осадки ожидаются локально и различной интенсивности, возможны даже град и шквалы. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части ночью и утром пройдут грозовые дожди, днем будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 12-18 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В северных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 23-28 градусов тепла.
В центральной части также местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-33 градуса тепла.
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В восточных областях будет царить влажная, с грозовыми дождями, погода. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем 30-35 градусов тепла.
В южной части - дожди, грозы. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем 30-36 градусов тепла.
В Киеве - местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 25-27 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.