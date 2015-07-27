Завтра грозы и шквалы немного остудят Украину после сильнейшей жары

На остальной территории температура воздуха понизится до 23-28 градусов тепла. В большинстве областей пройдут кратковременные грозовые дожди, однако осадки ожидаются локально и различной интенсивности, возможны даже град и шквалы. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части ночью и утром пройдут грозовые дожди, днем ​​будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 12-18 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В северных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В центральной части также местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-20, днем ​​27-33 градуса тепла.

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В восточных областях будет царить влажная, с грозовыми дождями, погода. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем ​​30-35 градусов тепла.

В южной части - дожди, грозы. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем ​​30-36 градусов тепла.

В Киеве - местами кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем ​​25-27 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.