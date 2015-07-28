Нацкомиссия по связи поддержала регистрацию SIM-карт: номер должен быть привязан к человеку

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь НКРСИ Татьяна Лиговская.

«Мы поддержали документ, разработанный Госспецсвязи (Государственной службой специальной связи и защиты информации - УНИАН)», - сказала Лиговская.

По её словам, принятие данного постановления позволит сократить объем мобильного мошенничества и будет способствовать четкой идентификации абонентов мобильной связи.

"Речь давно шла о том, что необходимо вводить регистрацию абонентов… Дело в том, что номер должен быть привязан к человеку, потому что на сегодняшний день в наш рынок (телекоммуникаций - УНИАН) входят вопросы связи мобильного телефона и финансовых услуг. В этой ситуации отсутствие регистрации приводит к большому объему мошенничества", - отметила пресс-секретарь.

Читайте такжеМобильную связь лишат анонимности Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Кабмин поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) разработать проект постановления, предусматривающий обязательную идентификацию абонентов и предоставление телекоммуникационных услуг с использованием SIM-карты на основании заключенного договора между оператором и абонентом.

Как отметили в ведомстве, необходимость в разработке данного постановления возникла в связи с постоянной угрозой со стороны террористов и российских военных, которые, в частности, используют "обезличенные" мобильные устройства "для создания разведывательно-информационной сети по сбору и передаче данных по дислокации и перемещению сил АТО, корректировки огня по ним и приведения взрывных устройств в действие путем посыла вызова на мобильное устройство".

В свою очередь, мобильные операторы и участники рынка выступили против обязательной регистрации абонентов, так как, по их мнению, персонализация проданных SIM-карт скажется не только на объемах продаж, но и на доступности услуг мобильной связи.

На данный момент документ находится на согласовании в профильных ведомствах.