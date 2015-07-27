Из-за агрессии РФ Украина стала лидером списка стран с наихудшими отношениями с соседями

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace), сообщает ТСН со ссылкой на Independent.

Уровень мира и стабильности в стране изменился к худшему за последние 18 месяцев после Евромайдана.

Вследствие вторжения России на восток Украины погибли уже 6 тысяч человек. Как отмечает издание, отношения с этой страной были осложнены войной. Из-за этого конфликта Украина оказалась в рейтинге даже выше Сирии.

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Для составления списка исследователи оценили страны и отранжировали их от 1 до 5. Среди стран, набравших 5: Украина, Сирия, Россия, Северная Корея, Ливан, Азербайджан.

Страны, набравшие 4: Южный Судан, Сомали, Судан, Пакистан, Ливия, Южная Корея, Израиль, Иран, Эритрея, Центральноафриканская Республика, Армения.

Россия заняла третье место в списке из-за аннексии Крыма в марте 2014 и опасения, что конфликт в Украине перейдет границу.

Как ранее сообщал УНИАН, самым опасным государством в мире стала Сирия, которая находится на 162-м месте рейтинга самых безопасных стран. Украина расположилась на 150-м месте, Россия – 152-м.