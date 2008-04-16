Эксперт: сфера деструктивного есть у каждого, без исключения, человека

В Киеве презентована новая книга Валентина БАДРАКА «Стратегии злых гениев».

Книгу на пресс-конференции в УНИАН презентовал лично автор, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК, ранее работающий в агентстве УНИАН.

В.БАДРАК отметил, что если великие творцы сосредотачивали усилия на том, чтобы оставить за собой направление, достойное последователей и открывающее путь к развитию личности, позитивному преобразованию мира, то «злые» гении были озабочены уничтожением конкурентов и запоминающимися человечеству актами насилия.

«Разрушения и насилие использовались деструктивными личностями для компенсации своей неспособности создать что-либо; отсутствие таланта и воли к саморазвитию восполнялось ими распространением пространства страха. Собственную неспособность к созиданию и любви деструктивные личности прятали под показной демонстрацией заглянуть на запрещенные, табуированные во всех обществах, плоскости бытия», - сказал В.БАДРАК.

По его мнению, у гигантских разрушителей, как и у великих творцов, в жизни действовал схожий принцип: оставить информацию о себе. Он добавил, что если творцы оставили после себя учения на книжных носителях информации, статуи и дворцы, наконец, символы, то «злые гении» - ужасы, от которых холодеет сердце.

«Нерон запомнился миру изощренными убийствами, и в том числе, матери, Чингисхан – опустошенными землями, Иван Грозный – убийствами и насилием, и т.д. Может показаться удивительным, но традиционно разрушители и насильники приковывают больше внимания, чем выдающиеся творцы – в силу воздействия первых на животное начало человека, на инстинкты», - сказал В.БАДРАК.

Он сообщил, что в основу его книги лег анализ структуры личности десяти портретов известных в истории деструктивных личностей, на которых прослежены основные причины их превращений в разрушителей, убийц, и насильников. Это Калигула, Нерон, Чингисхан, Иван Грозный, Екатерина Медичи, Григорий Распутин, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Саддам Хусейн и Усама бин ЛАДЕН.

По словам автора, в книге объясняются прежде всего причины деструктивных мотиваций, предпосылки «прихода в мир» великих разрушителей, а также их основные технологии, которые привели к распространению их идей в мире.

В.БАДРАК подчеркнул, что главная идея книги связана с намерением продемонстрировать на примерах известных исторических личностей, что область деструктивного (стремление к разрушению, насилию, жестокости) содержится в каждом, без исключения, человеке и является:

- Объединенным продуктом общества и окружения в период формирования личности. Речь о первичном воздействии системы раздражителей - от непосредственных видов убийств и насилия в раннем возрасте Калигулы, Чингисхана, Ивана Грозного или Саддама Хусейна до современных универсальных стимулов в виде беспрерывных демонстраций насилия в фильмах, сексуально окрашенной рекламы, порнографии, что становится доминантой для ряда людей на фоне отсутствия конструктивных идей.

- Активно развивается и распространяется, как вирус, в периоды снижения личностной ответственности; она напрямую связана с ослаблением общества в части морали и нравственных ценностей. Происходит в периоды военных действий, противостояния больших групп людей, революционных изменений систем ценностей, т.е., в моменты, когда все демоническое в человеке безбоязненно высвобождается и прогрессирует. Классические примеры: любая война, действие любой толпы (масс), нравственные революции в Римской империи I века н.э. или в Европе - США конца ХХ.

- Резко набирает силу благодаря тайному или явному поощрению со стороны системы власти, берущей на себя ответственность. Именно в этом кроется глубинная причина появления в истории «злых гениев», ибо они, прежде всего, дали возможность определенной группе людей безнаказанно (легитимно) проявлять все худшие стороны человеческого. Исторические примеры: приближенные Нерона во главе с начальником гвардии Тигеллином, опричники Ивана Грозного во главе с Малютой Скуратовым, «штурмовики» Гитлера, сменяющие друг друга команды НКВД Сталина, палачи Саддама во главе с «химическим Али», тюрьма Абу-Грейб (Ирак времен американского «освобождения»).

- Напрямую связано с сексуальной сферой: многие герои подтверждают психосексуальную основу деструктивности. Калигула «прославился» кровосмесительной связью со всеми тремя сестрами. Иван Грозный раздевал убитые жертвы, выступал откровенным насильником. Воспитанный по женскому типу, Гитлер демонстрировал свою мазохичную природу. Разочарованная в жизни и неспособная любить Екатерина Медичи избивала розгами красоток-придворных и заставляла их вступать в интимную связь со слугами.

- Гигантское деструктивное, жажда разрушений и великие творческие порывы человека берут начало из одного источника, жажды ощущения свободы и достижения новой реальности. Асоциальность и направление деятельности на уничтожение окружающего мира вместо развития собственной личности являются главными признаками деструктивности. Безнаказанность – главной предпосылкой.

«Если первые две книги цикла «Стратегий» - «Стратегии гениальных мужчин» и «Стратегии гениальных женщин» - предназначены для ищущего, для жаждущего самореализации, для стремящегося к выразительности, для готового превратить талант в гениальность, то третья, скорее, для заблудившегося в лабиринтах собственной личности, для затерявшегося в ориентирах, а также для тех, кто намеревается воспитывать склонное к творческому поиску и созидательному труду, потомство», - добавил В.БАДРАК.