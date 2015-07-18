Украинцы обыграли в Москве россиян и завоевали золото на Чемпионате мира по фехтованию

В Москве завершились командные соревнования Чемпионата мира по фехтованию среди шпажистов, где мужская сборная Украины завоевала золото, а женская команда – бронзу.

Как сообщает официальный сайт турнира, чемпионами мира стали Богдан Никишин, Максим Хворост, Дмитрий Карюченко и Анатолий Герей.

Мужская команда уверенно провела двухдневный турнир, обыграв в четвертьфинале команду-хозяйку турнира и одного из фаворитов - сборную РФ.

В решающем матче в первом же бою украинцы получили преимущество, когда Карюченко выиграл у Юнга - 1:0. Во втором поединке Герей и Парк обменялись результативными уколами - 2:1, а в следующем поединке против Юнга Герей довел преимущество украинцев до 3 очков - 5:2. Затем Никишин и Парк обменялись двумя уколами (7:4), Хворост был сильнее Парка- 4:3 (11:7), а завершали матчевую встречу Никишин и Юнг, которые провели очень результативный бой- 23:17 (34:24).

В женском турнире в малом финале за бронзу украинки обыграли команду Франции со счетом 44:42. В матче за золото шпажистки Китая были сильнее команды Румынии.

Читайте такжеСборная Украины заняла 8-е место в общекомандном зачете УниверсиадыКак сообщал УНИАН, накануне женская команда саблисток завоевала серебро, уступив в финале сборной РФ.

Таким образом, на счету сборной Украины три награды - золото, серебро и бронза. Это все возможные медали национальной команды. В финалах командного турнира рапиристов, которые состоятся в воскресенье, ни мужская, ни женская команды участия не примут.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Москве с 13 по 19 июля.