СБУ задержала диверсанта "харьковских партизан", который готовил теракты

Как сообщает пресс-центр СБУ, диверсант по кличке "Шмит" прибыл в город во второй половине мая с территории, временно оккупированной террористами "ЛНР". По указанию своих руководителей он должен был до 20 июля подготовить и совершить два теракта. Взрывчатку планировалось взорвать во время проведения проукраинскими активистами общественно-массовых мероприятий. Второе взрывное устройство должно было сработать в одном из волонтерских пунктов, который собирает гуманитарную помощь для военнослужащих.

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Во время обысков по месту жительства диверсанта правоохранители изъяли две ручные гранаты Ф-12, 1,1 кг пластида, 2 электрических детонатора и пистолет Макарова с патронами.

По оперативной информации, "Шмит" принимал участие в захвате здания Харьковской облгосадминистрации в марте 2014 года.

В сентябре прошлого года руководители "харьковских партизан" направили боевика пройти диверсионную подготовку в лагерях на территории Белгородской и Ростовской областей РФ. Под руководством российских инструкторов он получил навыки для организации и совершения терактов.

После прохождения подготовки «Шмит» в составе группы из 30 человек прибыл из РФ в Луганск. С конца сентября 2014 года по май 2015 года в составе одного из террористических формирований «ЛНР» - «батальона «Дон» он принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих ВС Украины.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Диверсанту сообщено о подозрении в совершении этих преступлений, решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.