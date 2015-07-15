СБУ задержала работника Счастьенской ТЭС, который был информатором террористов

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник оказался работником Счастьенской теплоэлектростанции, который жил в соседнем селе. Он признался, что поддерживал постоянную связь с начальником штаба одного из террористических батальонов так называемого "министерства обороны ЛНР" и выполнял разведывательные задания.

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В течение мая он собирал и передавал боевикам "ЛНР" информацию о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, о количестве и видах вооружения, транспортных средств, об ориентировочном количестве военнослужащих и др. Боевики использовали эти сведения для корректировки направлений огня и для организации собственной обороны.

Во время обыска у информатора изъяты несколько мобильных телефонов и сим-карт, которыми он пользовался для связи с террористами.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины.

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Также СБУ завершено досудебное расследование в отношении жителя Станично-Луганского района, задержанного в апреле по подозрению в содействии террористам деятельности "ЛНР".

Установлено, что 36-летний гражданин передавал боевикам сведения о расположении позиций АТО, корректировал огонь их артиллерии. На период следствия суд избрал для информатора меру пресечения – содержание под стражей. 10 июля следователи направили материалы уголовного производства в суд.