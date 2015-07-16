На Харьковщине за полгода обезврежено пять организованных преступных групп – прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, об этом сегодня, 15 июля, во время расширенного заседании коллегии ведомства сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

«В этом году органами прокуратуры совместно с правоохранительными органами региона проведена значительная работа по выявлению организованных преступных объединений и привлечению виновных к ответственности. В настоящее время обезврежено 5 организованных преступных групп. Уголовные производства в отношении них находятся на рассмотрении в судах», - сказал Данильченко.

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По его сведениям, одна ОПГ специализировалась на квартирных кражах, другая – на приобретении, хранении и сбыте метадона. Также участники ОПГ вовлекали женщин в занятия проституцией, занимались нелегальной перевозкой иностранцев через границу и торговали боеспособными раритетами времен Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен работой всех правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. «Нельзя утверждать, будто ничего не изменилось, но, как сказал бы мой школьный учитель, коэффициент полезного действия, как у паровоза», – сказал он.