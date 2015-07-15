Британскому журналисту удалось раскрыть сеть прокремлевских сайтов через Google Analytics

Об этом он рассказал в издании Global Voices Online.

Поиски Александера начались с сайта вштабе.рф с политическими демотиваторами. Используя бесплатный инструмент Maltego, журналист собрал открытые данные о сайте и среди прочего обнаружил используемый на нем счетчик Google Analytics, для которого был указан уникальный идентификатор.

Через сервис sameID.net Александер узнал, что такой же идентификатор используется в счетчиках на еще семи сайтах. Среди них были whoswho.com.ua, собирающий компромат на украинских чиновников, Zanogu.com с антизападными мемами, yapatriot.ru, дискредитирующий российскую оппозицию, а также поддерживающий режим в Сирии syriainform.com.

Один из сайтов, news-region.ru, был связан еще и со вторым идентификатором Google Analytics, а тот — с рядом из 19 прокремлевских сайтов, писал Александер. Дальнейшие исследования выявили еще три аккаунта Google Analytics, объединяющих другие кластеры, на основе которых журналист создал инфографику.

По словам Александера, другие косвенные признаки свидетельствовали о том, что он наткнулся на сеть сайтов, сделанных российскими пользователями.

"Помимо Google Analytics, сайты имели другие общие черты: многие из них использовали «Яндекс.Метрику», верификацию через «Яндекс» и сервера Nginx — все это инструменты российской разработки. Стало ясно, что я, скорее всего, имею дело с большой, хорошо организованной информационной кампанией в интернете. Но хоть мне и удалось найти связь между сайтами через сервис Google Analytics, он не мог мне сказать, кто за всем этим стоит", - заявил журналист.

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Просмотрев информацию о регистрации доменов из всего списка сайтов, Александр также обратил внимание, что в некоторых из них использовался адрес terder.n@gmail.com. Он оказался связан не только с уже обнаруженными функционирующими сайтами, но и с теми, которые еще только находились в разработке: например, antiliberalism.com, dnepropetrovsknews.com и maidanreload.com.

Поиск по электронной почте вывел на фрилансера по имени Никита Подгорный. На его странице в Фейсбуке журналист нашел связи с некоторыми из обнаруженных ранее сайтов, но при личном общении во «ВКонтакте» Подгорный не подтвердил и не опроверг отношение к созданию сети.

По мнению Александера, другие детали — например, метаданные изображений, размещенных Подгорным на его странице в Pinterest — косвенно подтверждают его причастность к прокремлевским сайтам. Кроме того, имя фрилансера находится в утекшем списке сотрудников агентства «Интернет-исследований»: указанная в документе дата рождения совпадает с информацией из «ВКонтакте».