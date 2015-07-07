The Guardian: Запад чрезмерно параноидален из-за российской информационной войны

Об этом утверждает Марк Галеотти в своей статье «Запад чрезмерно параноидален из-за российской информационной войны», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Сейчас на Западе царит что-то вроде паники из-за страха, что он проигрывает «информационную войну» с Россией.

С одной стороны, это может быть правдой. Кремль, несомненно, развернул многостороннюю мультимедийную кампанию, направленную против Америки и Европы.

Об этом свидетельствует все, начиная от преимущества, отданного создателям теорий заговора на англоязычном государственном телеканале RT до печально известных троллей и усилий по демонизации такой фигуры, как пресс-секретарь Государственного департамента США, Дженнифер Псаки.

Но прежде, чем Запад обратится к своим информационным воинам, он должен учесть слабости и последствия российской кампании.

Это, в первую очередь, негативная стратегия. Ведь опросы общественного мнения показывают снижение доверия и расположения по отношению к России во всем мире. Исследования Pew Research Center показали, что между 2013 и 2014 годами негативное мнение о России выросло с 54 до 74% в Европе, а репутация страны не улучшается в любом уголке земного шара.

Однако, цель России заключается не столько в том, чтобы накопить собственную «мягкую силу», а в том, чтобы подорвать способность Запада действовать против нее. В этом она, безусловно, достигла некоторого успеха.

Многие члены НАТО все больше обеспокоены риском быть втянутыми в более широкий конфликт с бывшей сверхдержавой. Пока их лидеры говорят о необходимости более жесткой линии в отношении российского экспансионизма, их избиратели тревожатся. Самый яркий признак такого раскола – в Германии, где многие говорят, что они не хотели бы поддерживать партнера по НАТО, который столкнулся с российской агрессией.

Информационная война России помогла скрыть реальную ситуацию в Украине в облаке слухов, инсинуаций, дезинформация и искаженных интерпретаций. Что бы ни думали о протестах на «Майдане», которые свергли прежнее правительство, нынешнее правительство в Киеве было избрано, и это не нео-фашистская хунта, как часто заявляют.

Что бы ни думали о Крымском голосовании по присоединению к России, аннексия была незаконной согласно международному праву, и тот факт, что это продолжает обсуждаться, свидетельствует об успехах российской медиа-кампании.

Но давайте не будем считать, что все инсинуации и дискуссии являются продуктом российской информационной войны, или, что Кремль – гроссмейстер миметической шахматной доски. Эти дебаты также отражают глубинное недомогание политики, руководства и законности на Западе.

Мы готовы усомниться в мейнстриме не потому, что RT призывает нас «спрашивать больше», как звучит его слоган, но потому, что мы уже готовы поверить, что наши лидеры, наши силовые структуры и даже наши СМИ лгут нам.

Мы оказались подвержены теориям заговора и сенсационным глупостям не столько из-за русских, как из-за наших собственных конкурентных СМИ и скорости, с которой смешная, убедительная или интересная ложь или полуправда может быть размещена в соцсетях и новостях по всему миру – обгоняя любую проверку фактов или трезвый анализ.

В этом климате, Запад просто страдает от собственных внутренних противоречий. Россияне смогли использовать их, но они также часто показывали себя контр-продуктивными и неуклюжими.

Эти фабрики троллей, чью «изысканность» часто хвалят западные паникеры, стали отдельной историей – и любой, кто хочет затронуть российскую проблематику на интернет-форуме рискует наткнуться на одного из них.

Хотя, с одной стороны, предпринимаются попытки добиться расположения Германии; с другой, российские хакеры взламывают компьютеры Бундестага – вероятно, не получая ничего, кроме обычных сведений, но сводя на нет работу, которую проделали СМИ.

Короче говоря, ни Кремль, ни западные правительства не должны считать, что «информационная сфера» является простым полем боя, на которое выходят дисциплинированные силы и бросаются в атаку. Это, в лучшем случае, какофонический форум, где бесчисленные конкурирующие голоса борются за то, чтобы их услышали.

У России может быть и мегафон, но это просто означает, что, когда ее сообщение смешное или оскорбительное, то его сразу может отвергнуть еще больше людей.

Теперь Европейский Союз запустил команду East StratCom Team, чтобы распространять свои «ценности» в ЕС и так называемых восточных соседних странах, включая Украину, Беларусь, Молдову, и саму Россию. Но организация, которая в настоящее время изо всех сил пытается продать себя скептически настроенной аудитории от Англии до Греции, должны быть осторожной с входом в полномасштабную информационную войну.

Как только такие органы создаются, появляется соблазн использовать их для искажения и распространения сообщений, которые все больше приближаются к прямой пропаганде. Эта ошибка была сделана в первые годы холодной войны, прежде чем Запад осознал, что самый сильный противник лжи – не другая ложь, а истина.

Тем не менее, слабые стороны Запада одновременно являются его сильными сторонами: плюрализм мнений, врожденное скептическое отношение, готовность пересмотреть старые суждения. В краткосрочной перспективе это может привести к уязвимости, но в долгосрочной перспективе – к устойчивости.

Печально известное заявление Дмитрия Киселева, журналиста, который возглавляет государственное информационное агентство «Россия Сегодня», о том, что «объективность – это миф, который нам навязывают», может быть девизом военной информационной кампании России – или, возможно, когда-нибудь ее эпитафией.