Боевики за сутки дважды обстреляли окрестности Мариуполя
11:47, 20 апреля 2015Война
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Боевики за минувшие сутки дважды обстреляли окрестности Мариуполя и 7 раз проводили воздушную разведку с помощью беспилотников.
REUTERS
Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в соцсети. "Ночь в Мариуполе и окрестностях прошла спокойно. Вчера противник произвел 2 обстрела позиций сил АТО в Широкино. Обстрелы производились около 9.00 и 11.00. При обстреле было задействовано стрелковое вооружение: автомат, пулемет, гранатомет", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в штабе, пострадавших в результате обстрелов нет.
Также отмечается, что за минувшие сутки были зафиксированы полеты 7 БПЛА над населенными пунктами: Широкино, Лебединское, Орловское, Володарское и Гнутово.
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