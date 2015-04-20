Боевики за сутки дважды обстреляли окрестности Мариуполя

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в соцсети. "Ночь в Мариуполе и окрестностях прошла спокойно. Вчера противник произвел 2 обстрела позиций сил АТО в Широкино. Обстрелы производились около 9.00 и 11.00. При обстреле было задействовано стрелковое вооружение: автомат, пулемет, гранатомет", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в штабе, пострадавших в результате обстрелов нет.

Также отмечается, что за минувшие сутки были зафиксированы полеты 7 БПЛА над населенными пунктами: Широкино, Лебединское, Орловское, Володарское и Гнутово.