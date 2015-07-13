Жители Мукачево говорят, что вооруженный мужчина в спортивных штанах - человек Ланьо, а не милиционер

В парне на видео журналистов мукачевцы опознали уроженца с.Кольчино, который сейчас живет в Мукачево. Зовут его Николай, и он из окружения народного депутата Михаила Ланьо, пишет Мукачево.нет.

То, что это не милиционер, анонимно подтвердили изданию мукачевские милиционеры, уточнив, что молодой человек был с собственным оружием - охотничьим полуавтоматом Сайга. Оружие, скорее всего, зарегистрировано на общественную организацию охотников.

Читайте такжеВсего в результате стрельбы в Мукачево пострадали 13 человек, двое в тяжелом состоянии - медикиПеред этим представитель МВД Артем Шевченко, заверил, что это работник милиции.

"Хочу уточнить: те лица с оружием, но в гражданской одежде, которых продемонстрированы на видео Радио Свобода и Reuters – это работники милиции, которые были подняты по тревоге и которые не успели переодеться в форменную одежду", - заявил он.