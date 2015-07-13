На северо-западе Украины объявлено штормовое предупреждением

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Штормовое предупреждение по Украине. 12-13 июля по Киевской области, кроме районов Мироновки, Чернобыля и Яготина, сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В Киеве 12-13 июля также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозировали, что летом Украину ждет теплая, но неустойчивая погода с сильными осадками, особенно на западе страны, что связано с глобальным потеплением, которое провоцирует неустойчивость погодных явлений.