На северо-западе Украины объявлено штормовое предупреждением
10:08, 13 июля 2015Общество
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На 13 июля объявлено штормовое предупреждение, на западе и севере ожидается грозы и сильные порывы ветра
На северо-западе страны ожидаются дожди, местами ливни с грозами и шквалами / meteo.gov.ua
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Штормовое предупреждение по Украине. 12-13 июля по Киевской области, кроме районов Мироновки, Чернобыля и Яготина, сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В Киеве 12-13 июля также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозировали, что летом Украину ждет теплая, но неустойчивая погода с сильными осадками, особенно на западе страны, что связано с глобальным потеплением, которое провоцирует неустойчивость погодных явлений.
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