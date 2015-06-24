В Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 24 июня на западе страны местами гроза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, в Украине температура воздуха в течение дня будет колебаться от жары на востоке до свежих +12 градусов в западных областях. Дожди с грозами пройдут на Левобережье, а также в западной части. На остальной территории будет сухо и солнечно.

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В то же время, синоптики говорили, что летом Украину ждет теплая, но неустойчивая погода с сильными осадками, особенно на западе страны, что связано с глобальным потеплением, которое провоцирует неустойчивость погодных явлений.