В Украине объявлено штормовое предупреждение
На 24 июня объявлено штормовое предупреждение, на востоке, западе и в Крыму ожидаются гроза, град и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 24 июня на западе страны местами гроза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, в Украине температура воздуха в течение дня будет колебаться от жары на востоке до свежих +12 градусов в западных областях. Дожди с грозами пройдут на Левобережье, а также в западной части. На остальной территории будет сухо и солнечно.
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В то же время, синоптики говорили, что летом Украину ждет теплая, но неустойчивая погода с сильными осадками, особенно на западе страны, что связано с глобальным потеплением, которое провоцирует неустойчивость погодных явлений.