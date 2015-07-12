СМИ: в Мукачево прибыли представители СММ ОБСЕ
15:06, 12 июля 2015Общество
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В Мукачево прибыли представители Мониторинговой миссии ОБСЕ в составе трех человек: Драгана Гаговича (Черногория), Драгослав Цветича (Сербия) и переводчика Анатолия Козака.
pmg.ua
Об этом сообщает местное издание pmg.ua.
Наблюдатели ОБСЕ рассказали журналисту издания, что в течение сегодняшнего дня они пообщаются с местным населением, политиками и общественными активистами.
Читайте такжеШокин создал оперативную группу для расследования событий в МукачевоВпоследствии представители ОБСЕ передадут все данные в Киев.
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