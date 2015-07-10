Мэр Полтавы на своем авто сбил депутата горсовета и нескольких пикетчиков (фото, видео)

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Полтавской области.

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"По предварительной информации, во время движения автомобиля, в котором находился мэр Полтавы, был травмирован депутат городского совета", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также за медицинской помощью обратились трое полтавчан: двое мужчин, 76-ти и 66-ти лет, и 48-летняя женщина.

Согласно сообщению, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Октябрьского райотдела милиции и работники Госавтоинспекции. Развернута работа штаба в составе руководства городской милиции.

Как сообщает местный сайт Останній Бастіон, ДТП при участии мэра Александра Мамая и местного депутата предшествовал конфликт Мамая с народным депутатом Сергеем Каплиным и общественностью, которая пикетировала здание горсовета против повышения тарифов на коммунальные услуги, стоимость проезда в общественном транспорте.

"Мамай заперся в кабинете. Общественность и депутаты заблокировали кабинет главы Полтавы и пытались его открыть, но впоследствии мэр сам вышел и попытался скрыться из помещения горсовета. "Фольксваген", на котором пытался скрыться Мамай с водителем таки был заблокирован. Сергей Каплин пытался ворваться в салон Александра Мамая, но в конце концов, не выдержав давления, машина Мамая дала газу. Под колеса Мамая попал городской депутат Шамота и несколько человек, в том числе и работники СМИ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что мэр Полтавы прокомментировал ДТП.

"Я собирался ехать на обеденный перерыв. Автомобилю не давали проехать, народный депутат Каплин задержал меня и ударил, тогда я понял, что моей жизни угрожает опасность, поэтому я начал ехать. Я был в состоянии аффекта и не сразу понял, что происходит", - ответил Мамай на вопрос, почему он наехал на нескольких человек, когда убегал от возмущенной общественности.