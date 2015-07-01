В Николаевской области напали на АЗС, ранен охранник

Как сообщает сайт МВД, около 3.00 в Николаевский райотдел милиции поступило сообщение о том, что на АЗС, расположенную возле автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, напротив поворота на Очаков, совершено разбойное нападение и ранен работник станции.

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Милиция выяснила, что в административное здание АЗС ворвался мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской, и, угрожая обрезом охотничьего ружья, требовал деньги. Охранник пытался оказать сопротивление, но получил огнестрельное ранение.

Нападавший забрал около 900 грн и скрылся. Кнопка тревожного вызова милиции по неизвестным причинам не работала.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой"), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.