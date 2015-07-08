Порошенко подписал закон о гарантиях в трудоустройстве родителям ребенка до 6 лет

Изменения касаются предоставления права на получение дополнительных гарантий в содействии трудоустройству родителей или лицу, которое их заменяет, имеет на иждивении ребенка в возрасте до шести лет, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

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Как сообщал УНИАН, соответствующий закон (№1266) ВР приняла 17 июня.

Закон предусматривает создание предпосылок для поддержки семей, на иждивении которых есть хотя бы один ребенок, по возможности воспользоваться гарантиями в содействии трудоустройствйу.

Законом устанавливается, что к категориям граждан, имеющим дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, относятся, в частности, один из родителей или лицо, которое их заменяет и имеет на иждивении ребенка (детей) (ранее - детей) в возрасте до 6 лет.